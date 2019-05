Gaiole in Chianti, il sindaco Michele Pescini ringrazia gli elettori

“I cittadini di Gaiole, Monti, Lecchi, Castagnoli e tutti gli altri, con il voto mi hanno detto di proseguire il cammino. È stata una scelta responsabile e ragionata di un elettorato maturo che distingue e indirizza la propria preferenza in base ai contenuti espressi. Non c’è divario tra il voto alle Europee e quello alle Amministrative, ci sono scelte diverse per ambiti e persone diverse. Bisogna avere rispetto di un voto consapevole e chiaro. La fiducia di cui è “ricco” è importante. Garantisce una spinta, e, contemporaneamente, impone al sindaco e ai consiglieri eletti un’attenzione e un impegno maggiore." Così un intervento di Michele Pescini, riconfermato sindaco di Gaiole in Chianti."Noi tutti, sempre più, apparteniamo a questa terra e a questa comunità e ci carichiamo delle cose da fare, delle relazioni da mantenere, del futuro da costruire, dell’identità da rafforzare. Faremo, manterremo e costruiremo futuro anche attraverso la nostra identità.Il Chianti Storico somiglia molto alla nostra Eroica: hanno le stesse radici e origini ben definite a Gaiole, ed è un modello così forte da essere esportato in tutto il mondo. Non è, infatti, una gabbia ideologica o una rivendicazione campanilistica.Vogliamo essere ciò che siamo. Affermazione solo apparentemente semplicistica, ma la corretta declinazione della personalità di Gaiole è e può essere ancora di più un valore per noi stessi e per tutti coloro che vorranno osservarci.Lavoreremo difendendo la qualità delle relazioni e dell’ambiente nei nostri paesi e campagne, daremo spazio alla narrazione delle nostre origini attraverso il Museo del Chianti, ci impegneremo perché il valore dei prodotti della nostra terra non sia “diluito” nella quantità, ma garantito nell’eccellenza.Questa è la narrazione che ci appartiene. Grazie a tutti gli elettori per averla confermata, per non aver interrotto il racconto di noi tutti che è ricostruzione di talenti e, insieme, innovazione e capacità di futuro.”