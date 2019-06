Chianti Festival: a Gaiole la Filarmonica ''Fortunato Vannetti''

Giovedì 27 giugno, alle 21.30, in piazza Ricasoli

Proseguono le serate di Chianti Festival nei più suggestivi luoghi del Chianti: venerdì 27 giugno, alle 21.30, nella piazza Ricasoli di Gaiole, sarà protagonista la musica della Filarmonica "Fortunato Vannetti" che propone una serata per celebrare il connubio con la danza. Ingresso libero.Titolo e filo conduttore della serata è “Ballando sotto le stelle del Chianti”. Lo spettacolo sarà l’occasione per ascoltare il meglio del programma di questa storica istituzione musicale, amatissima a Gaiole, dove fu fondata nel 1865. In scena la scuola di ballo Equipe Tris d’Assi, gruppo Last Minute Dirty Band.La rassegna estiva Chianti Festival è organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti. Proposte di prosa, musica e circo contemporaneo rendono prezioso un cartellone pensato per intrattenere in maniera intelligente, divertente e originale gli abitanti dei luoghi e i numerosi turisti che ogni anno arrivano in Toscana, attratti dalle bellezze naturali e artistiche del Chianti.Info: facebook.com/Chiantifestival