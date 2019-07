Non sottopone i lavoratori alle visite mediche: denunciato amministratore di azienda agricola

Nel corso della mattinata di oggi, martedì 9 luglio, a Gaiole in Chianti, i militari della locale Stazione Carabinieri, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena, hanno denunciato in stato di libertà un 28enne milanese, residente nel comune del Chianti, legale rappresentante di un'azienda agricola, per non aver sottoposto il personale impiegato alle previste visite mediche.A conclusione di un accertamento ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale nonché per la sicurezza nei luoghi di lavoro, eseguito presso l'azienda avente sede legale in Milano e sede operativa a Gaiole, i Carabinieri hanno accertato che l'amministratore unico della società non aveva inviato alla visita medica prima dell’assunzione 4 lavoratori e alla visita medica periodica altri 7 lavoratori.Soto state elevate ammende per un totale di 15.913 euro. La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Siena è stata informata dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siena.