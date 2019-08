Torna la Sagra della Bruschetta a Monti in Chianti

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre torna la tradizionale Sagra della Bruschetta a Monti in Chianti, nel comune di Gaiole.La festa apre venerdì 6, con un'apericena al tramonto e un ricco buffet e, a seguire, dalle ore 22 Fluo Party.Sabato 7 settembre nella mattinata gara di pesca nel lago dell'acqua borra (per info 3270323855). In serata sarà proposta la cena di pesce con cous cous di seppia e polpa di riccio, sautè di cozze, ravioli di pesce con ragù di scorfano, calamari e gamberoni, frittura mista, patatine e dessert, acqua e vino. Il costo della cena è di 25 euro. Per prenotare: 344 0115928 oppure 0577 747229 dopo le 21.Domenica 8 settembre si terrà un giro in mountain bike autogestito con partenza alle 9 davanti al circolo. Successivamente il classico pranzo su prenotazione allo 0577747229, baby dance per tutti i bambini dalle 16 alle 18 per chiudere in bellezza a cena con la pizza cotta nel forno a legna.Durante i tre giorni banco dei fiori mentre venerdì e domenica il banco tradizionale dei dolci.