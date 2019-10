Gaiole in Chianti: cena itinerante in piazza aspettando l’Eroica

Giovedì 3 ottobre, dalle ore 19 alle 22, con musica dal vivo e piatti eroici

Gaiole in Chianti inizia i festeggiamenti “Aspettando l’Eroica”, giovedì 3 ottobre, dalle ore 19 alle 22, con la cena itinerante, in piazza Ricasoli, promossa dalla Pro loco con la collaborazione del Comune.Per tutti i commensali, piatti eroici e degustazione dei vini delle aziende di Gaiole in Chianti e la musica dal vivo, con Gabriele Mori e i Ragazzi Scimmia.La manifestazione prevede l'acquisto di un bicchiere per la degustazione dei vini al costo di 8 euro, mentre la degustazione dei Piatti Eroici sarà pagata direttamente ai ristoranti che aderiscono alla manifestazione.Un grazie speciale alle aziende agricole che hanno messo a disposizione i loro vini:Azienda Agricola Fietri,Castello di Tornano, Castello di Cacchiano, Az. Agricola San Vincenti, Borgo Casa al vento, Capannelle, Podere Ciona, Fattoria di Rietine, Rocca di Castagnoli, Az. Agricola Riecine, Il Colombaio di Cencio, Cantalici, Az. Agricola Casanuova di Bricciano, Castello di Brolio, Rocca di Montegrossi, Badia a Coltibuono, Az. Agricola Matteoil e Castello di Meleto.