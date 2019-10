Gaiole in Chianti: chiusura temporanea del centro di raccolta di Sei Toscana

Sei Toscana informa che il centro di raccolta di Gaiole in Chianti, in via Buonarroti, resterà chiuso al pubblico sabato 5 ottobre. La chiusura momentanea della struttura è stata presa in accordo con l’Amministrazione comunale vista la concomitante manifestazione “Eroica 2019”.Il centro di raccolta riaprirà a partire da lunedì 7 ottobre con il consueto orario di apertura: lunedì e martedì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 14 alle 17; sabato dalle 14:30 alle 17:30.Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it e numero verde 800127484.