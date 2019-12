''Natale in piazza, aspettando Babbo Natale'', domenica 8 dicembre a Gaiole

Dalle ore 15 giochi e laboratori per bambini e la fiera di beneficenza

Il Comune di Gaiole in Chianti apre ufficialmente i festeggiamenti per il Natale, domenica 8 dicembre, a partire dalle 15, in piazza Ricasoli, con l’evento “Natale in piazza, aspettando Babbo Natale” organizzato dalla pro loco con la collaborazione dell’amministrazione comunale.Il pomeriggio la piazza sarà animata dai giochi e dai laboratori per ragazzi e bambini, inoltre aprirà la fiera di beneficenza e poi ancora, musica con Dj Iaia, merenda e aperitivi.