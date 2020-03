Il sindaco Michele Pescini: ''Nessun caso di contagio di Coronavirus a Gaiole in Chianti''

Pescini: "Una notizia falsa dell'Asl sud est ha messo in allarme la popolazione"

“Oggi pomeriggio la ASL Sud Est ha diffuso la notizia che ad un cittadino di Gaiole era stata diagnosticata l'infezione da coronavirus. L'informazione è frutto di un errore." Così una dichiarazione del sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini. ( Link alla notizia dell'Ausl "A Gaiole stiamo tutti bene. La ASL Sud Est ha diramato da poco una smentita ufficiale che ci rassicura.La nostra comunità è perora esente dal contagio, ma non dobbiamo stare tranquilli. Il virus è pericoloso perché le forme di contagio sono tutte basate sulle relazioni tra persone. Ci dobbiamo difendere.Innanzitutto stando a casa, poi, adottando tutte le misure di prevenzione e attenzione nelle attività indispensabili da fare all'esterno. Siate prudenti, prudenti, prudenti. Mantenete le distanze, utilizzate precauzioni e presidi sanitari, lavatevi frequentemente le mani.Il Comune è insieme a voi!": in merito a quanto affermato nessuna smentita ci è giunta in redazione da parte dell'Ausl. Nel caso ci venisse comunicato l'errore anche da parte dell'Ausl, ovviamente lo pubblicheremo.