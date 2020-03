Gaiole in Chianti lancia la spesa prenota e ritira o chiedi la consegna a domicilio

Il Comune di Gaiole in Chianti promuove nel suo territorio la spesa prenota e ritira e la consegna a domicilio in collaborazione con i negozianti. Nasce così una vera rete concreta di solidarietà e aiuto della popolazione.1. Chiamare il negozio2. Ordinare la spesa3. Fissare la data del ritiro4. Pagamento al ritiro della spesa in negozioAngiolino frutta e verdura 333 9737216.Farmacia Verzuri 0577 749403 - 333 1138564 - 3356760468, verzuri@libero.it. Macelleria Chini 0577 749457 - 3272243478.Coop Gaiole 320 7953426 ordini dalle 8.30 alle 11.30 (solo in caso di reale necessità).Lo Sfizio di Bianchi 0577 749501 - 331 3368435(Ordini: da lun al ven per pranzo entro le 12 da giov alla dom per cena entro le 19;sab e dom pranzo a richiesta. Consegna: tutti i giorni dopo le 16).A tutta birra bistrot 338 5233475 (Ordini tutti i giorni entro le 12 per il pranzo entro le 19 per la cena.Consegna: tutti i giorni dopo le 16).Alimentari Rinaldi 0577 746021.Cooperativa di Monti 0577 747049 - 3334829273 - 380 3832589-377 1746665.Usufruire del servizio solo in caso di reale necessitàLa Racchetta 0577 744001Misericodia 3466245226Pubblica assistenza (Monti in Chianti) 347 1950432 333 9833336.Consegna della spesa tutti i giorni dopo le 16.00