Coronavirus, iniziata oggi la consegna delle mascherine a Gaiole in Chianti

"L'Amministrazione comunale di Gaiole in Chianti, per ringraziare i cittadini del grande sforzo che stanno facendo per arginare il diffondersi del coronavirus, grazie ai volontari delle associazioni La Racchetta, Confraternita della Misericordia e la Pubblica Assistenza, consegnerà gratuitamente una mascherina per ogni nucleo familiare, destinata alla persona che uscirà per fare la spesa.Si consiglia di fare una scorta per almeno 4 giorni e di usufruire del servizio "Prenota e ritira", che evita gli assembramenti.Ricordiamo che da oggi è obbligatorio avere con sé l'autocertificazione anche per gli spostamenti all'interno del proprio comune e che è consentito uscirne solo per comprovate necessità."