Gaiole in Chianti: da mercoledÃ¬ 8 luglio riaprono i parchi gioco per bambini

Da mercoledì 8 luglio, il Comune di Gaiole in Chianti, con la collaborazione di cittadini e associazioni riapre i parchi gioco del territorio comunale, che erano stati chiusi in seguito alle disposizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19.Dopo il parco di Lecchi che ha riaperto qualche giorno fa, dall’8 luglio sarà la volta di quelli di Gaiole in Chianti, Rietine, Castagnoli, Monti e Montegrossi.Si raccomanda di seguire le linee guida per la fruizione dei giardini e delle aree attrezzate: i bambini devono essere accompagnati da una persona adulta, la quale vigilerà sulla loro attività e sul rispetto delle distanze di sicurezza intra-personale. La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. I genitori sono invitati all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e dei propri bambini. Non sono ammessi assembramenti e comunque i soggetti dovranno mantenere la distanza di sicurezza, almeno che non siano dello stesso nucleo familiare o conviventi. Si consiglia una persona per panchina, almeno che non siano membri dello stesso nucleo familiare.