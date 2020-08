''Lâ€™albero della vita'' di Gaiole in Chianti

Già in tanti cittadini gaiolesi lo chiamano l’albero della vita. E al Comune questo nome piace molto. Ben piantato a terra con le sue radici, domina ormai da tempo i giardini pubblici dietro alle scuole medie ed elementari, nel pieno centro di Gaiole in Chianti. La sua ampia chioma ragala l’ombra a coloro che si siedono per riposare sulla panca attorno al tronco.Una presenza rassicurante e accogliente a cui i gaiolesi sono affezionati. Il Comune di Gaiole in Chianti ha deciso, quindi, di valorizzare questo speciale monumento verde cittadino, con delle luci che donano alla pianta un effetto scenico molto suggestivo. Adesso è bello sedersi a chiacchierare sotto l’albero della vita di Gaiole, nelle sere d’estate.