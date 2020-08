Gaiole in Chianti, Rosso (FdI): ''Schiamazzi notturni e mancato distanziamento sociale: il Sindaco intervenga''

''Schiamazzi notturni, auto in sosta selvaggia, distanziamento sociale pressochè nullo. A Gaiole non si dorme non solo per il caldo afoso." A segnalare la vicenda è Lorenzo Rosso di Fratelli d'Italia, candidato al Consiglio regionale alle prossime elezioni.



"Da qualche tempo nella zona di Gaiole di piazza Antico Mercato, le notti sono agitate con giovani che stazionano pare nei pressi di un locale del posto fino a tardissima ora disturbando la quiete del centro chiantigiano. I cittadini mi hanno contattato perchè non ne possono più e l'intero paese pare mal sopportare questa vicenda. Occorre distanziamento sociale e rispetto della quiete notturna. Chiedo al Sindaco di Gaiole, al Prefetto ed alle forze dell'ordine di verificare che tutti rispettino le regole per una doverosa tutela del vivere civile e della legge".