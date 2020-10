Gaiole in Chianti: la Misericordia cerca volontari: scrizioni aperte al corso per soccorritori di livello base

Prima lezione lunedì 2 novembre, ore 21 nella sede della Misericordia di Gaiole in Chianti

Al via il corso per soccorritore di livello base a Gaiole in Chianti organizzato dalla locale Confraternita di Misericordia. La prima lezione è programmata per lunedì 2 novembre, alle ore 21, nella sede della Misericordia di Gaiole in Chianti.Il corso è gratuito e di breve durata: impegnerà i partecipanti per 4 -5 serate, essendo previsto un totale di 20 ore di lezione. È ancora possibile iscriversi contattando i seguenti numeri: 3492245381 oppure 3394846152 o inviando una mail a formazione.gaiole@gmail.com “Lanciamo un appello ai cittadini affinché si iscrivano ai nostri corsi – afferma Paolo Rappuoli, governatore della Misericordia di Gaiole in Chianti – fare il volontario oggi, non significa soltanto fornire un aiuto al prossimo, ma garantire sul territorio la continuità di un servizio essenziale e quindi, in un certo senso, pensare anche a sé stessi, alle proprie famiglie e al futuro della comunità. Dal trasporto sanitario ordinario al trasporto ricorrente fino alla gestione dell’emergenza, la Misericordia di Gaiole interviene ogni giorno. Se a Gaiole non sarà più possibile garantire il 118 per mancanza di volontari, ci si dovrà appoggiare all’esterno. È invece importante mantenere attivo ed efficiente sul territorio un presidio essenziale per la sicurezza della popolazione.”Questo corso di livello base è adatto a tutti i cittadini che desiderano impiegare il proprio tempo impegnandosi in qualcosa di utile per sé stessi e per la comunità. Durante le lezioni sarà possibile apprendere la manovra BLS e BLSD per la rianimazione cardio polmonare anche nella modalità assistita dal defibrillatore automatico esterno (Dae). E poi la manovra di Heimlich per rimuovere un’ostruzione delle vie respiratorie. Interventi semplici che tutti siamo in grado di fare, ricevendo le giuste istruzioni, e che ci consentono di salvare una vita. Durante il corso sarà spiegato inoltre l’uso della barella e della seggiolina porta persone e il corretto utilizzo dei presidi medici di protezione perché la sicurezza del soccorritore viene prima di tutto ed è fondamentale per svolgere correttamente il servizio.“L’importanza della Misericordia e del volontariato – afferma il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini - è doppia, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo da qualche mese a questa parte con l’emergenza Covid- 19, soprattutto per quello che ha a che fare con l’assistenza sociale e sanitaria, perché tra i servizi garantiti, i volontari si sono occupati anche della consegna della spesa a domicilio alle persone in isolamento e ai positivi. Quindi, proprio in situazioni critiche come questa, possiamo comprendere fino in fondo il valore della Misericordia e di tutte le associazioni che operano sul territorio, penso ad esempio alla Pubblica Assistenza. E non dobbiamo dare per scontato un servizio indispensabile che oggi vediamo garantito grazie allo sforzo enorme di poche persone, che riescono a coprire tutti turni. Aumentare il numero di volontari è fondamentale per ridurre il carico di lavoro su ogni singolo operatore”.