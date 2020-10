Gaiole in Chianti, manutenzioni programmate alla rete idrica

Serie di interventi per l’installazione di misuratori a tecnologia avanzata e adeguamento degli allacciamenti

A Gaiole in Chianti da martedì 3 a giovedì 5 novembre sono in programma una serie di manutenzioni per l’installazione di misuratori a tecnologia avanzata (con telelettura) e adeguamento degli allacciamenti, anche in adempimento agli obblighi di legge.I lavori comporteranno necessariamente la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua; di seguito gli interventi pianificati, con date, orari e zone interessate dalla temporanea sospensione dell’erogazione idrica.Martedì 3 novembre: dalle 8.30 alle 13 via Bettino Ricasoli; dalle 14.30 alle 17 località San Sano.Mercoledì 4 novembre: dalle 8.30 alle 13 via Roma, via Puccini, via Ferrucci, via Casabianca, via Tito Gradi, via Galileo Galilei, piazza Antico Mercato e via Spaltenna; dalle 14.30 alle 16 località Rietine; dalle 16 alle 17.30 località Lecchi in Chianti.Giovedì 5 novembre: dalle 8.30 alle 10.30 località Starda; dalle 10.30 alle 12.30 località Nusenna; dalle 12.30 alle 13.30 via della Croce e via San Paolo a La Croce (Castagnoli); dalle 14.30 alle 16 località Barbischio; dalle 16 alle 17.30 località Montegrossi.