Gaiole in Chianti rende omaggio a Dante Alighieri riqualificando la via dedicata al sommo poeta

Torna a risplendere via Dante Alighieri, a Gaiole in Chianti. Alle porte dell’anniversario dei 700 anni dalla scomparsa del sommo poeta toscano, il Comune ha ultimato una serie di piccoli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della bella strada panoramica.I lavori hanno interessato, in particolare, i marciapiedi che sono stati realizzati ex novo, dopo il taglio dei vecchi abeti di grandi dimensioni che occludevano il passaggio e rappresentavano un pericolo. Al posto degli abeti sono stati messi a dimora dei giovani peri. È stato inoltre ripristinato il fontanello, accanto al quale adesso è posizionata una panchina. Ed è stato ripulito dalla sterpaglia il fosso, e delimitato con una nuova balaustra in acciaio corten.La politica dell’attenzione alle piccole cose e alla cura dei particolari può fare la differenza nella manutenzione dei centri abitati, trasformando, con semplici ritocchi, aree storiche a rischio di degrado in luoghi più belli e piacevoli da vivere e da frequentare.Questo intervento in via Dante Alighieri, per ironia del destino, viene ultimato, a pochi mesi dall’inizio del 2021, un anno particolare in cui ricorre il 700esimo anniversario dalla scomparsa del sommo poeta toscano. Una coincidenza casuale, che il Comune di Gaiole in Chianti vuole sottolineare per rendere omaggio a questo llustre personaggio toscano, famoso in tutto il mondo, a cui tra l’altro, nel 1995, è stato dedicato un mezzo busto che ancora domina, venticinque anni dopo, la salita di via Dante Alighieri.