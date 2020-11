Comune di Gaiole: le nostre associazioni sono un patrimonio da valorizzare e sostenere

Approvato all'unanimità con un aumento del 20% il contributo alle associazioni 2020

Il Comune di Gaiole in Chianti vuole valorizzare e supportare con degli aiuti concreti le attività delle associazioni territoriali. Per questo la Giunta comunale ha ritenuto che fosse necessaria un'attenzione maggiore nel salvaguardare e sostenere il grande lavoro che le associazioni hanno svolto e continuano a svolgere durante l’emergenza sanitaria, aumentando l'importo generale del 20% rispetto all'anno precedente. Passando così da 16mila a 20mila euro. Inoltre, visto il momento di estrema difficoltà, è stato lasciato a disposizione dei volontari anche il 10% della cifra assegnata, che, come stabilito nel regolamento, viene di solito accantonata come fondo di solidarietà.“Il futuro del nostro territorio è stato costruito, mettendo al centro il ruolo fondamentale del volontariato e delle associazioni, che ormai aiutano la comunità con regolarità ed affidabilità. Adesso è arrivato il momento di contraccambiare – commenta il vicesindaco Emanuele Giunti – e di riconoscere quello che hanno fatto in passato e quello che stanno facendo durante l’emergenza sanitaria: dall’accoglienza di persone in difficoltà, alla consegna dei farmaci e dei beni alimentari; dalla distribuzione dei dispositivi informatici e di protezione ai numerosi servizi di ascolto o supporto psicologico, quindi il volontariato di protezione civile e il trasporto sociale.”A.S.D. Gallo Nero € 2500Circolo San Marcellino € 3.000Società Filarmonica Gaiole in Chianti € 4.000G.S. Gaiole € 1.000Auser del Chianti € 1.900Confraternita Misericordia Gaiole in Chianti € 2.800Associazione Diversamente Eroici € 1.500Circolo Il Castagno € 1.500Chianti Basket € 1.800