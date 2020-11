Gaiole in Chianti: da lunedì 23 novembre le scuole riaprono in presenza

Garantito anche il trasporto scolastico in sicurezza

Le scuole di Gaiole tornano a funzionare in presenza dopo il periodo di chiusura preventiva determinato dal manifestarsi di contagiati da covid 19.Mentre, infatti, la scuola materna non aveva mai interrotto la sua attività didattica, erano rimaste chiuse la primaria e la media.Dopo i controlli, le sanificazioni e la sostituzione di alcuni mezzi di trasporto scolastico, da lunedì 23 novembre riprenderà la normale attività in presenza fino alla 1° media. Le altre classi, seconda e terza media, nel rispetto del DPCM, continueranno la didattica a distanza.L'obiettivo è garantire la continuità didattica in un qualificato processo formativo durante questo tormentato anno scolastico 2020/2021.