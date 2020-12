Gaiole in Chianti: divieto di transito su tratto della Strada vecchia del Masseto in località La Vigna

Il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini, ha emesso un’ordinanza che istituisce il divieto di transito, dalle ore 13 di oggi, mercoledì 30 dicembre, sulla strada comunale 42 "Strada vecchia del Masseto", nel tratto compreso tra il piazzale situato davanti l’immobile La Vigna, in località La Vigna, e la strada di accesso alla località Tiorcia.La decisione è stata presa dal Comune a seguito del cedimento di una porzione di muratura portante del fabbricato “La Vigna”, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità.Il divieto di transito durerà almeno fino alle ore 18 del 22 gennaio 2021 e comunque fino al termine dei lavori di verifica e messa in sicurezza del fabbricato da parte della proprietà.