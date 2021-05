Covid, a Gaiole in Chianti chiuse le scuole elementari per limitare la diffusione del virus

La didattica proseguirà regolarmente a distanza



Il sindaco Michele Pescini con ordinanze n. 24 e 25 ha deciso che le scuole primarie del Comune di Gaiole in Chianti saranno chiuse a partire da lunedì 10 maggio alle attività in presenza, mentre continuerà regolarmente la didattica a distanza (DAD).



Questa scelta è stata resa indispensabile per isolare la diffusione del virus covid nella scuola. Contestualmente saranno interdetti all'uso tutti i parchi e giardini pubblici. Le altre scuole restano regolarmente aperte.



Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima prudenza e l'adozione di tutte le ormai note forme di precauzione, di tutela personale e di comportamento.