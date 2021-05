Grave incidente alle 14.47 di oggi, sabato 15 maggio, sulla strada provinciale 408 a Gaiole in Chianti: una moto si è scontrata con un'auto e il 31enne che si trovava a bordo della motocicletta è stato trasportato in condizioni critiche (codice 3) all'ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Misericordia di Siena. Intervenuti anche i Carabinieri per i rilevamenti del caso.