Incidente sul lavoro questa mattina alle 10.26 in un'azienda vitivinicola di Gaiole in Chianti. Un operaio di 50 anni è caduto battendo la testa su un masso ed è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi a Firenze. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.E' stato inoltre attivato il servizio di Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Pissl) di Siena dell'Azienda Usl Toscana sud est.