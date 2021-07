A Gaiole in Chianti le cene degustazione e gli spettacoli

Il programma del mese di luglio

Il Comune di Gaiole in Chianti presenta il cartellone degli eventi: 4 mesi da luglio a ottobre, dedicati alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, attraverso le cene degustazione, ma anche la cultura, gli spettacoli di teatro e musica. Gli abbinamenti dei vini proposti durante le cene sono curati dall’associazione Viticoltori Gaiole, in collaborazione con i ristoranti del territorio.Ma ecco tutti gli appuntamenti del mese di luglio:Lunedì 5 luglio, alle 20, è in programma “Sorsi e racconti” una cena degustazione al ristorante “Il Celliere” con vini dell’azienda Monterotondo e di Rocca di Castagnoli. Costo 50 euro a persona.Mercoledì 7 luglio, alle 21, in piazza Ricasoli si terrà lo spettacolo teatrale “Testamano” di e con Sandra Piomboni per la regia di Anna Meacci, “Monologo di narrazione” di e con Anna Meaccia cura dell’associazione In Fabula. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.Lunedì 12 luglio, alle 18 e 30, in piazza Ricasoli si terrà Gaiole Wine Contest, una degustazione bendata di 5 vini selezionati dalla cantina Capannelle. Costo 30 euro a persona. Posti limitati, prenotazioni a 0577 74511. info@capannelle.com Mercoledì 14 luglio, alle 21, in piazza Ricasoli, “Ritz e Cesira di e con Massimo Currò” per la regia di Anna Meacci. E “DoNnA” di razza umana, di e con Lara Gallo, per la regia Anna Meacci e Angelo Castaldo a cura dell’associazione In Fabula. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.Giovedì 15 luglio, alle ore 20, “Sorsi e racconti”, una cena degustazione al ristorante La Canonica di Nusenna in abbinamento ai vini delle cantine San Vincenti e Ricasoli. Costo €35,00 a persona.Lunedì 19 luglio, alle ore 20, “Sorsi e racconti”, una cena degustazione al ristorante Il Celliere in abbinamento ai vini di Rocca di Montegrossi e dell’azienda agricola Fietri. Costo €50,00 a persona.Venerdì 23 luglio, alle ore 21, al teatro in piazza Ricasoli, spettacolo teatrale“I Marziani” di Alberto Severi, a cura della Compagnia Teatri d’Imbarco. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.Martedì 27 luglio, alle ore 20, “Sorsi e racconti” cena degustazione al ristorante Il Pievano, Castello di Spaltenna con i vini delle aziende Frescobaldi e Le Miccine. Costo €75,00 a personaGiovedì 29 luglio, alle ore 20, “Sorsi e racconti”, cena degustazione a La Canonica di Nusenna con i vini del Colombaio di Cencio e di Riecine. Costo €35,00 a personaVenerdì 30 luglio, ore 21, Teatro in piazza Ricasoli, “I Marziani al mare” di Alberto Severi a cura della Compagnia Teatri d’Imbarco. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.Le cene degustazione sono con prenotazione obbligatoria ai seguenti numeri: per la Canonica di Nusenna: 3394984608; Il Celliere 0577 731921; Il Pievano Castello di Spaltenna 0577 749483. Oppure ufficio turistico 0577 749411.Info: ufficio turistico di Gaiole in Chianti 0577 749411.