Gaiole in Chianti: il Comune indice selezione pubblica per il Direttore scientifico del museo ''Alle Origini del Chianti''

Scadenza dell’avviso pubblico: ore 12 del 13 agosto 2021

Il Comune di Gaiole in Chianti ha indetto una selezione pubblica per individuare il futuro Direttore scientifico del museo “Alle Origini del Chianti”, un passaggio fondamentale del percorso che porterà alla piena operatività della struttura museale.“Stiamo andando dritti alla meta – sottolinea il sindaco Michele Pescini – passando dalle parole ai fatti, per trasformare in realtà un progetto tanto ambizioso quanto importante per la comunità di Gaiole. Siamo partiti dalla ricerca dei finanziamenti, abbiamo individuato la sede, approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento. E adesso siamo arrivati ad uno dei passaggi centrali: l’individuazione del Direttore scientifico a cui seguirà quella del Comitato scientifico.Per il Chianti questo museo è prima di tutto un traguardo importante in termini di riconoscimento delle proprie radici – prosegue il sindaco – oltre a rappresentare uno straordinario richiamo culturale e turistico”.Il Direttore scientifico dovrà porre in atto il progetto di direzione quinquennale, collaborare con la Soprintendenza nella catalogazione delle opere e nell’aggiornamento degli inventari, nel monitoraggio dello stato di conservazione dei reperti. Inoltre collaborerà all’organizzazione delle iniziative culturali e didattiche, proponendo azioni di promozione dell’immagine e di valorizzazione della struttura museale, sia in ambito accademico/specialistico che divulgativo, e coordinando l’organizzazione di mostre ed esposizioni anche fuori del territorio comunale.Il bando scade alle ore 12 del 13/08/2021. Il testo integrale e il modulo di domanda sono pubblicati al seguente link: https://www.comune.gaiole.si.it/bandi-e-concorsi/bandi-e-gare/1011-avviso-pubblico-per-l-incarico-di-direttore-scientifico-del-museo-alle-origini-del-chianti