Ciclista coinvolto in incidente tra due mezzi pesanti: alle Scotte in gravi condizioni

Un incidente tra due mezzi pesanti, avvenuto attorno alle 7.30 di oggi, lunedì 2 agosto, ha coinvolto un ciclista 32enne che è rimasto ferito in modo grave.E' accaduto sulla strada provinciale 408, nel comune di Gaiole in Chianti. Il 32enne è stato trasportato in codice giallo, dai sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est intervenuti, al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Nessuna conseguenza per gli autisti dei due mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Misericordia di Radda in Chianti, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per gli accertamenti del caso.