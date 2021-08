In seguito alle tante difficoltà emerse, con le restrizioni per il contenimento del contagio da Covid19, che impediscono di organizzare questa tipologia di evento nella piazza Ricasoli, gli organizzatori hanno deciso di rimandare a data da definire l'evento Calici di Stelle che si sarebbe dovuto svolgere a Gaiole in Chianti il giorno 8 agosto. Lo rende noto il Comune di Gaiole.