Incidente tra una moto ed un furgone poco prima delle 12 di oggi, venerdì 6 agosto, in località Casa al Vento nel comune di Gaiole in Chianti.I sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est sono intervenuti a soccorso di un 20enne che dopo i primi interventi è stato trasportato in codice giallo con politrauma al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.Sul posto l'automedica del 118, la Misericordia di Gaiole in Chianti ed i Carabinieri per i rilievi del sinistro.