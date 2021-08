Gaiole in Chianti: trekking notturno ''Luna piena tra Pievi e Castelli''

Domenica 22 agosto, con ritrovo alle 19.30 all’ufficio turistico di Gaiole in Chianti, prenotazione obbligatoria

A Gaiole in Chianti appuntamento con il trekking notturno “Luna piena tra Pievi e Castelli”, domenica 22 agosto, con ritrovo alle 19 e 30 all’ufficio turistico di Gaiole in Chianti.Il percorso consentirà di ammirare con la luna piena la Pieve di Spaltenna, per poi toccare il Castello di Meleto, con una breve sosta alla Big Bench, la prima panchina gigante del Chianti Classico con vista sul castello duecentesco e sui vigneti di Meleto. Il trekking prosegue con un passaggio davanti al Parco delle api e il ristoro all’azienda agricola Verdimonti.Il percorso di 8 chilometri ha una difficoltà media. Obbligatori gli scarponi da trekking e la torcia elettrica.La quota di partecipazione è di 10 euro per il ristoro e 5 euro di assicurazione obbligatoria per chi non è socio Fie.Info e prenotazioni: ufficio informazioni turistiche di Gaiole in Chianti, ex Cantine, via Antonio Casabianca 25, 0577 749 411 ufficioturistico@comune.gaiole.si.it