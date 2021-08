Incidente tra un'autovettura ed uno scooter poco prima delle 9 di questa mattina, domenica 29 agosto, a Gaiole in Chianti.Sul luogo del sinistro, in via Marconi, sono intervenuti i sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est che hanno soccorso e poi trasportato un 72enne in codice giallo al policlinico di Siena con l'elisoccorso Pegaso 1. Sul posto, oltre all'automedica del 118, sono intervenuti la Misericordia di Radda in Chianti ed i Carabinieri per i rilievi del caso.