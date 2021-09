Gaiole in Chianti ancora set di un film: appena concluse le riprese di “Rosaline” della Disney al Castello di Brolio 

Gaiole in Chianti ancora set di un film: si sono appena concluse le riprese al Castello di Brolio di “Rosaline”, prodotto dalla Walt Disney, in collaborazione con la casa di produzione cinematografica italiana Cattleya. “Rosaline” è un’opera rivisitata del romanzo “Io Romeo e Giulietta” di Rebecca Serle, con l’attrice Kaitlyn Dever per la regia di Karen Maine.“Sono stati dei giorni di fine estate davvero intensi e allegri nelle campagne di Gaiole in Chianti – commenta il sindaco Michele Pescini – con oltre 200 persone della troupe americana, tra attori e staff, che si muovevano sulle strade e nei vigneti, con campi base, catering e sale trucco, tra il via vai dei trattori impegnati nelle prime operazioni della vendemmia. E poi la magia delle riprese con i cavalli nei viali del Castello di Brolio. La produzione del film e parte dello staff hanno alloggiato in una casa colonica del comune durante le riprese, e hanno fatto acquisti alla bottega di San Regolo, si sono mescolati tra la gente del posto, accolti con gentilezza e un pizzico di curiosità dai gaiolesi. Ma soprattutto hanno apprezzato la bellezza dei nostri paesaggi, il vino, l’olio e i salumi. Il film sarà un’ottima occasione per promuovere il nostro splendido territorio.”