Gaiole in Chianti: le misure assunte dal Comune per gestire in sicurezza le consultazioni elettorali durante l’Eroica

Per il voto è stato messo a disposizione anche un servizio navetta gratuito dalle frazioni. Ecco come prenotarlo

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 per le elezioni suppletive del Parlamento italiano nel collegio di Siena, che si svolgeranno in contemporanea con l’Eroica, il Comune di Gaiole in Chianti ha assunto tutte le misure necessarie per garantire il diritto di voto in totale sicurezza ai 970 cittadini del seggio 1 e 5.In particolare un’area di rispetto, isolata dalla manifestazione e completamente perimetrata, è stata creata attorno al plesso scolastico Bettino Ricasoli, sede dei seggi elettorali 1 e 5. Saranno perimetrati tutti i giardini attorno al plesso che danno sulla provinciale e quelli sul retro della scuola, compreso il parcheggio del Pallinaio, a cui si accederà con l’auto da via G. Galilei. Questo parcheggio sarà reso accessibile con disco orario ai soli residenti per accedere all’ufficio elettorale comunale, fino dal venerdì mattina, e ai seggi nella giornata di domenica. Un varco pedonale si troverà invece dalla parte opposta, di fianco dai giardini pubblici della società filarmonica, accanto alla fontanina. Durante le elezioni i varchi saranno presidiati da personale di servizio che controllerà gli accessi all’intera area. Ricordiamo che la s.p. 408 che attraversa il paese sarà chiusa al traffico dai Peschierini fino alla chiesa e che la viabilità principale sarà rappresentata dalla deviazione sulla parallela via G. Galilei e via Spaltenna.Per gli elettori delle sezioni 1 e 5 che hanno la residenza nelle frazioni di Montegrossi, Vertine, Barbischio, zona le Piana e località limitrofe, il Comune di Gaiole in Chianti ha attivato anche un servizio di navetta gratuito con una corsa per ciascuna frazione al mattino e una al pomeriggio. Si potrà usufruire del servizio solo su prenotazione telefonando entro le ore 17.00 di sabato 2 ottobre. I numeri di telefono da contattare per la prenotazione sono: 0577 744736 – 744724 nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il sabato dalle 9 alle 17 saranno prese le prenotazioni anche al cell. 3290281145.Le corse saranno così organizzate: domenica 3 ottobre al mattino, alle 8 e 30, Barbischio, area ingresso della frazione; alle 9 e 30 la piazzetta di Montegrossi; alle 11 a Vertine, area antistante l’arco di ingresso nella frazione; ore 12, zona Le Piana, strada provinciale per Radda (ingresso Chianti geografico/cabina Enel). Il pomeriggio alle 14, Barbischio, alle 15 e 30 Montegrossi; alle 17 Vertine e alle 18 zona Le Piana.I residenti e chi deve recarsi a Gaiole per lavoro, nei giorni dell’Eroica e delle consultazioni elettorali, potranno parcheggiare in via Marconi, a soli 300 metri da piazza Ricasoli, oppure negli altri parcheggi che seguono in quella zona e predisposti straordinariamente per l’evento, il più vicino dei quali dista 400 metri dal centro storico. A questi si aggiungono altre aree di parcheggio dislocate in paese in via Dante Alighieri, via Bandinelli, piazza Antico Mercato, via Verdi, via Roma (con disco orario), via De Gasperi, via Nenni, via Leonardo Da Vinci. In via G.Galilei sarà riservato da venerdì a domenica un parcheggio per i portatori di handicap.