Il Comune di Gaiole in Chianti informa i cittadini che il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per giovedì 1 marzo.La chiusura è disposta a causa dell'allerta arancione (criticità moderata) diramata dalla protezione civile per le precipitazioni nevose.Si invita tutta la popolazione a limitare gli spostamenti e, nel caso, di farlo con prudenza dotandosi di tutti i dispositivi di sicurezza.