Premio letterario Chianti: sabato 24 marzo a Gaiole incontro con Giampaolo Simi

Alle ore 17 presso la Società Filarmonica il confronto dell'autore de 'La ragazza sbagliata' con i 350 giurati

Sabato 24 marzo 2018, alle 17, presso la Società Filarmonica di Gaiole in Chianti, incontro dei 350 giurati del Premio letterario Chianti con Giampaolo Simi, tra i sei finalisti, autore del romanzo “La ragazza sbagliata”, edito da Sellerio.La ragazza sbagliata "Giro pagina e scrivo il suo nome. Nora Beckford. E subito sotto “Sensi di colpa: nessuno”. Lo sottolineo due volte, e buco quasi la carta. Nessuno". Ma il tarlo del dubbio si insinua in Dario Corbo, giornalista di successo caduto in disgrazia, e lo spinge a ripercorrere una vecchia storia.