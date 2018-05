Gaiole in Chianti: nuovo regolamento della ZTL, ma con ''l’ora stravagante''

Per rispettare le abitudini dei gaiolesi previsto l’accesso libero a tutti dalle 6 e 30 alle 8 del mattino

A partire dal 9 di aprile, a Gaiole in Chianti, è entrato in vigore il nuovo regolamento della ZTL di piazza Ricasoli, nel tratto compreso tra l’inserzione a sud con via Marconi e a nord con via Bandinelli.Il provvedimento prevede una stretta sul libero accesso alla ZTL con l’automobile e un innalzamento dei controlli da parte della polizia municipale con sanzioni nei confronti dei trasgressori. L’accesso alla piazza Ricasoli sarà limitato dalla fioriera meccanizzata già presente, che rimarrà chiusa e si aprirà solo per i possessori di badge rilasciati dal Comune ai residenti, ai titolari di attività commerciali e ai proprietari di fondi, e badge dedicati, rilasciati ai fornitori delle attività presenti in piazza, per il carico e lo scarico. Badge gratuiti verranno inoltre rilasciati agli ultra settantenni.Se da un lato il Comune regolamenta in modo più restrittivo la ZTL, dall’altro prevede una particolarità: l’accesso libero a tutti, dalle 6 e 30 alle 8 del mattino. La cosiddetta “ora stravagante” come l’ha definita il sindaco Michele Pescini, nasce dalla volontà di rispettare l’abitudine diffusa dei gaiolesi di andare in piazza la mattina presto, nella fascia oraria che va dalle 6 e 30 del mattino fino alle 8 appunto.“Molti dei nostri cittadini – spiega il sindaco – la mattina, prima di andare al lavoro, sono soliti raggiungere la piazza per fare colazione, comprare il giornale o fare la spesa. Nell’ambito della necessaria regolamentazione della Ztl, abbiamo voluto rispettare questa sana abitudine”.“In parallelo – prosegue il sindaco - il Comune sta portando avanti un progetto di riorganizzazione dei parcheggi nelle immediate vicinanze della piazza: con la prospettiva dei lavori di riqualificazione su via Ferrucci e sulla pista polivalente, dove sarà realizzato un nuovo parcheggio, sono stati istituiti nuovi parcheggi in via Roma con disco orario di un’ora. Un aspetto importante: tutta la riorganizzazione del traffico è stata fatta mantenendo i posti auto gratuiti, perché a Gaiole parcheggiare è considerato un diritto di tutti”.