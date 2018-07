Corsi di formazione sul turismo a Siena promossi dalle Pro Loco

Un nuovo ciclo di incontri sul turismo per operatori di Uffici Informazione e Accoglienza Turistica partirà questa volta da Siena. Il Complesso Museale di Santa Maria della Scala farà da cornice a due intense giornate formative dedicate all’aggiornamento e all’approfondimento di materie importanti per chi opera nel settore.Il corso è promosso dal Comitato Regionale Pro Loco Toscana, dal Comitato Provinciale Pro Loco Unpli Siena, insieme alle Pro Loco del territorio e con il patrocinio del Comune di Siena e della Camera di Commercio di Siena.Le Pro Loco nascono nel 1881 per valorizzare e tutelare il territorio, in tutte le sue forme. L'impegno nel Turismo, nell'Accoglienza e nell' Informazione è da sempre fondamentale e a questo scopo da diversi anni, vengono organizzati corsi di aggiornamento e formazione per gli “addetti ai lavori”, in modo da arricchire la professionalità all'interno delle strutture e rafforzare una rete tra gli stessi Uffici.I corsi, a partecipazione gratuita, sono organizzati dalle Pro Loco su tutte le Province della Regione e vengono svolti annualmente grazie alla collaborazione con formatori qualificati nel Turismo di Rete Core e coinvolgono oltre 300 Pro Loco e 100 Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica, fondati e promossi dalle Pro Loco e gestiti spesso in collaborazione con gli Enti locali.Il corso è articolato in due incontri che si terranno nei giorni 10 e 12 luglio ed è destinato alla rete delle Pro Loco senesi ma anche agli addetti al settore degli Enti locali. Gli argomenti trattati riguarderanno temi come promozione, gestione e monitoraggio degli eventi, scrittura social ed esercitazioni pratiche per la promozione di territori ed eventi.Fare formazione è un investimento a lungo termine sulle persone, dipendenti e volontari ed ha importanti ricadute positive sul territorio, che ha a disposizione personale che, oltre alla lunga esperienza, può vantare anche una professionalità ed un costante aggiornamentoCome Comitato di Pro Loco riteniamo che la formazione di figure professionali nel campo dell'informazione turistica sia fondamentale per offrire un buon servizio all'utente e al territorio sia nel front office che nel back office, oltre a stimolare positivamente gli operatori, favorendo al tempo stesso la creazione di una rete di comunicazione tra i vari uffici e la condivisione delle buone pratiche.Formarsi significa crescere, in tutti i campi, significa aprire la mente a nuovi orizzonti, significa investire sulla propria professionalità, in una società sempre più indirizzata alla quantità piuttosto che alla qualità, all'esperienza ed alla professionalità. Formarsi, confrontarsi e collaborare sono strumenti fondamentali per far crescere un territorio meraviglioso come il nostro.Per informazioni ufficioprogetti@unplitoscana.it