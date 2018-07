Corso gratuito su avviamento macchina e manutenzione preventiva

Assoservizi promuove un corso con Certificazione delle Competenze per Assistenza all’avviamento della macchina ed Esecuzione di interventi di manutenzione preventiva

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di formare giovani in grado di eseguire gli interventi necessari per la manutenzione dei macchinari destinati alla produzione, effettuandone sia il controllo periodico, sia le operazioni di assistenza.La durata complessiva, pari a 220 ore, si suddivide in tre unità formative:UF1 – Assistenza all’avviamento macchina (66 ore), su messa in esercizio della macchina, controllo della lavorazione e sicurezza dell’addetto all’avviamento della macchina.UF2 – Esecuzione di interventi di manutenzione preventiva (66 ore), su principi generali della manutenzione industriale, operazioni di manutenzione preventiva, sistema informativo di manutenzione e registrazione degli interventi.UF 3 – Stage (88 ore) presso aziende del territorio al fine di applicare alla realtà lavorativa le conoscenze e competenze acquisite durante il corso.Il progetto è rivolto a 8 partecipanti, giovani e adulti, DISOCCUPATI – INOCCUPATI – INATTIVI, residenti o domiciliati nella Regione Toscana che abbiano assolto l’obbligo d’istruzione e si svolgerà a partire dal mese di settembre presso l’Istituto Tecnico “T. Sarrocchi” di Siena.La scadenza per le iscrizioni è fissata al 30 luglio 2018. Per info e iscrizioni http://assoservizi.eu/corsi-gratuiti/avviamento-macchina-manutenzione-preventiva/