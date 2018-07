Tecnico del Risparmio Energetico, corso di qualifica gratuito

Al via il progetto Mech-Energy, programma di azioni integrate sui territori di Arezzo e Siena finanziato da Regione Toscana e promosso da soggetti diversi impegnati nel settore energetico

Il corso per ”Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico in azienda” è rivolto a 15 disoccupati o inoccupati e proporrà 600 ore di formazione, con lezioni in aula e 210 ore di stage in aziende del settore. L’obiettivo formativo sarà quello di sviluppare una figura professionale specializzata nel risparmio energetico e sostenibilità ambientale attraverso la progettazione e l’implementazione di soluzioni innovative e integrate di tipo strutturale e impiantistico. Al termine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un attestato di qualifica di 4° livello EQF.Molte aziende del territorio sono interessate alla figura professionale in uscita dal corso: ESTRA SPA, Zucchetti Centro Sistemi, ABB, Graziella Green Power, Nuova Energia.Nel settore dell'energia, l'apertura alle rinnovabili e all'efficienza energetica sta generando molte opportunità di lavoro.Gli ambiti in cui i giovani potranno operare con la qualifica di tecnico del risparmio energetico sono:Nelle imprese energivore e nelle imprese in generale• analisi dei consumi energetici e gestione di interventi per la riduzione o ottimizzazione dei consumi• implementazione e definizione di interventi di funzionamento impianti e delle strutture volte al risparmio energetico• Espletare pratiche amministrative per gli incentivi finanziari per la riduzione dei consumi energetici;Come libero professionista per aziende private o pubbliche• interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza energetica di impianti energetici;• espletare le pratiche per gli incentivi• definizione di soluzioni volte al risparmio energetico, attraverso l’uso di fonti rinnovabili;Nelle imprese di impiantistica• Installazione e manutenzione degli impianti energetici;• Installare impianti per la produzione di energie rinnovabili;• acquistare i materiali necessari per la lavorazione;• collaborare alla progettazione di nuovi impianti;• eseguire studi di fattibilità energetica di un impianto;Il progetto è gestito da Fondazione ITS “Energia e Ambiente” in partenariato con Assoservizi, agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud.Per informazioni contattare:Assoservizi Srl, via Roma 2 Arezzo, tel. 0575/399492