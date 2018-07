Pubblicati all'albo pretorio on line del Comune di Siena tre avvisi di mobilità esterna riservati a dipendenti pubblici: tre posti nel profilo di Istruttore tecnico (categoria C) da assegnare alla Direzione Territorio; due Istruttori Culturali (categoria C) per la Biblioteca Comunale; due Istruttori Amministrativi Contabili (categoria C) da dedicare al Servizio Istruzione e Anagrafe-Stato CivileTra i requisiti richiesti il nulla osta alla mobilità rilasciato dall'Ente di appartenenza, contenente anche l'attestazione che si tratti di amministrazione soggetta al regime di limitazione delle assunzioni; tale dichiarazione costituisce condizione essenziale per la partecipazione.Le domande, che dovranno pervenire entro il prossimo 24 agosto, indirizzate al Comune di Siena, piazza Il Campo 1, 53100 Siena, possono essere consegnate a mano all'ufficio Protocollo (piazza il Campo, 1), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30; oppure inviate per posta (non farà fede il timbro postale, né qualsiasi altro mezzo, compresa la modalità di consegna garantita), o mediante posta certificata (PEC) all'indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it.Gli avvisi e i moduli per la partecipazione sono scaricabili al link http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Concorsi-e-Avvisi/BANDI-E-AVVISI/Avvisi-e-bandi-in-pubblicazione Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Personale ai numeri 0577 292184 – 292185 – 292186 - 292183.