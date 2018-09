ASP Città di Siena: concorso pubblico per quattro operatori socio-sanitari

C’è tempo fino al 21 ottobre presentare domanda di ammissione

Quattro posti per Operatori Socio-Sanitari disponibili all’Asp “Città di Siena”. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Siena” ha indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 4 unità di personale dipendente nel profilo di “Operatore Socio-Sanitario” - Cat. B, posizione economica iniziale B/3 Contratto Collettivo di Lavoro comparto “Funzioni Locali” con riserva di 2 posti per il personale in servizio presso l’ASP Città di Siena. Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo http://www.asp.siena.it alla voce “Bandi di concorso” – “Bandi ed avvisi in corso” – Assunzioni a tempo indeterminato. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 21 ottobre.Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Personale dell’ASP “Città di Siena”, Via Campansi, 18 - 53100 Siena o chiamando il numero 0577/1791001.