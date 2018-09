Siena, nuovo corso per diventare agenti immobiliari

La proposta di Saiter Confcommercio Siena. Novità del settore nella formazione: un corso abilitante che risponde alle esigenze della professione

Sarà attivato, a raggiungimento del numero minimo di iscrizioni a partire dal prossimo 26 ottobre 2018, presso la sede di Siena. L’attività si svilupperà su un periodo di 100 ore. Conoscenza approfondita del mercato e delle nuove esigenze del target di utenza, giusta preparazione in ambito giuridico/amministrativo/fiscale, buona conoscenza finanziaria. Sono questi i contenuti delle lezioni insieme alla gestione dell’acquisto e locazione delle abitazioniUn nuovo corso per agenti d’affari in mediazione-sezione immobiliare, rivolto a chi vuole svolgere questa professione e utile per poter conoscere le novità del settore e svolgere al meglio questo lavoro. Si tratta di formazione obbligatoria riconosciuta dalla Regione Toscana.Il corso è organizzato da S.A.I.TER, Agenzia Formativa di Confcommercio Siena, e sarà attivato, a raggiungimento del numero minimo di iscrizioni a partire dal prossimo 26 ottobre 2018, presso la sede di Siena. L’attività formativa, che si sviluppa su un periodo di 100 ore, consente di sostenere l’esame presso la Camera di Commercio, il cui superamento costituisce requisito essenziale per poter esercitare professionalmente, e rappresenta un momento di approfondimento e studio alla luce degli importanti eventi economici e sociali degli ultimi tempi.Il mercato immobiliare è uno dei settori che in questi anni ha risentito maggiormente dei mutamenti che sta attraversando il nostro paese. La richiesta è cambiata, i canali di incontro fra domanda ed offerta sono sempre più quelli offerti dalle nuove tecnologie, le tipologie contrattuali rispecchiano in pieno i fattori comportamentali degli italiani così come la mobilità lavorativa e l'aumento della popolazione straniera in Italia.“E’ facilmente comprensibile quindi – dice Cristina Petri, direttore Saiter Confcommercio Siena - quanto importante sia, oggi come mai, un’adeguata ed aggiornata preparazione della professionalità. Se prima erano sufficienti scaltrezza, intuito e spiccate doti comunicative, adesso queste caratteristiche, pur sempre necessarie, da sole non permettono di svolgere adeguatamente la professione dell’intermediario”.I contenuti del corso All‘ attuale “Agente Immobiliare” si richiede conoscenza approfondita del settore, del mercato e delle nuove esigenze del target di utenza, una giusta preparazione in ambito giuridico/amministrativo/fiscale, una buona conoscenza finanziaria. Le lezioni del corso vanno proprio in questa direzione e consentono di gestire l’acquisto e la locazione delle abitazioni, operazioni delicate da condurre, da affrontare con estrema cautela ed adeguata preparazione.Per iscriversi il termine fissato è il 15 ottobre. Il corso è a numero chiuso. Il Servizio Formazione di Confcommercio Siena è a disposizione per fornire ulteriori informazioni ed accogliere le iscrizioni, si può contattare Nicoletta Milano chiamando allo 0577/248855 oppure scrivendo una mail all’indirizzo nmilano@confcommercio.siena.it.