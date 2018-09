Al via la III edizione del Mini Master in Export Management di Confindustria Toscana Sud

Il master ha lo scopo di fornire conoscenze teorico/pratiche per un corretto approccio ai mercati esteri in relazione a modalità contrattuali, barriere doganali, adempimenti fiscali e amministrativi

In considerazione della positiva esperienza delle precedenti edizioni del Master, Confindustria Toscana Sud propone la III edizione del Mini Master in “Export Management”, con inizio il giorno 9 ottobre e conclusione il 18 dicembre 2018.In un contesto di mercato dove l’internazionalizzazione rappresenta l’asse portante delle strategie aziendali della maggior parte delle aziende italiane, la figura dell’Export Manager e più in generale il ruolo di tutto il Management coinvolto negli aspetti operativi dell’internazionalizzazione, diventano centrali e di fondamentale importanza per gestire situazioni sempre più complesse e competitive.Il Master vuole contribuire a formare e diffondere una cultura di internazionalizzazione all’interno dell’azienda, fornendo non soltanto strumenti concettuali, ma trasferendo metodi concreti per operare con successo sui mercati esteri.Il Master si rivolge a imprenditori, manager di funzione e addetti commerciali di piccole e medie imprese, consulenti interessati ad acquisire o approfondire conoscenze tecniche e competenze strategiche per iniziare o accelerare un percorso di internazionalizzazione dell’impresa.Il corso della durata di 64 ore, è strutturato in 8 moduli formativi di 8 ore ciascuno sulle seguenti tematiche: marketing internazionale, contrattualistica internazionale, fiscalità internazionale, normative doganali, incoterms 2010, trasporti internazionali, pagamenti internazionali e gestione del rischio del credito; guida all’esportazione worldwide.Le lezioni sono tenute da professionisti che lavorano da anni con aziende internazionalizzate e che porteranno in aula le loro esperienze.Oltre a partecipare al percorso completo, sarà possibile frequentare i singoli moduli, in relazione alle proprie esigenze formative. Sarà possibile essere essere rimborsati del costo del singolo modulo o dell’intero Master tramite un voucher di Fondimpresa o Fondirigenti, previa verifica della disponibilità delle risorse accantonate sul conto formazione aziendale. Per informazioni in merito, i nostri uffici restano a disposizione.