Annamaria Furlan a Siena per inaugurare la nuova sede della Cisl

Mercoledì 10 ottobre, taglio del nastro in Strada Massetana Romana 56

Anichini: “scelta motivata dalla grande crescita della Cisl nel territorio senese”

Annamaria Furlan, Segretario Generale Cisl, arriva a Siena per inaugurare la nuova sede dell’organizzazione sindacale senese.Tutto pronto per il taglio del nastro che il prossimo mercoledì 10 ottobre alle ore 14.30, aprirà le porte dei locali di Strada Massetana Romana 56 dove sono stati trasferiti gli uffici.“Con grande onore ricevo in questa occasione Annamaria Furlan – commenta il Segretario Generale della Cisl di Siena Emanuela Anichini -. Il rinnovamento dei locali della sede provinciale è frutto di una scelta coraggiosa, motivata dalla grande crescita della Cisl nel territorio senese. Un piccolo traguardo che incoraggia il nostro lavoro a servizio dei nostri associati. Un sentito e sincero ringraziamento va alla Segreteria nazionale della Cisl per la grande attenzione che ha dedicato al territorio senese”Con Annamaria Furlan all'appuntamento di mercoledì 10 ottobre alle ore 14.30, saranno presenti le istituzioni cittadine.