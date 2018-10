A Montepulciano i lavori del 1° Congresso Alpaa Toscana: Paola Bittarello rieletta presidente

Si e' tenuto ieri, mercoledì 17 ottobre, a Montepulciano, il 1° congresso ALPAA Toscana, che ha rieletto Paola Bittarello presidente. Hanno presenziato il congresso delegati ed inviatati arrivati da resto della regione unitamente a molte strutture Flai Cgil e confederali. Al congresso erano presenti delegati e invitati della Toscana, molte strutture Flai e confederali di Siena e della Toscana, oltre al rappresentante di Alpaa nazionale. La partecipazione è stata buona, il dibattiito interessante. Ai lavori del congresso hanno portato il proprio saluto e il contributo il sindaco di Montepulciano Andrea Rossi.DOCUMENTO CONCLUSIVO 1° CONGRESSO ALPAAL'Alpaa si propone di lavorare per accrescere la propria rappresentanza regionale attraverso una migliore organizzazione dei servizi ai piccoli agricoltori e delle figure “miste”, anche attraverso accordi con le altre strutture della CGIL.Sara' necessario lavorare per accrescere delle professionalita' tali da poter indirizzare gli agricoltori nella predisposizione di progetti di finanziamento sul PSR.L'alpaa Toscana lavorera' per promuovere la sicurezza in agricoltura attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e con tutti gli strumenti a cui sara' possibile accedere per fare cio'.Inoltre la cultura della legalita' e' fondamentale, l'Alpaa ha un'esperienza per la gestione di beni confiscati alla mafia, si rendera' disponibile, se coinvolta, nei confronti delle Istituzioni e dei soggetti del Tavolo Regionale, per la riassegnazione dell'azienda Agricola di Suvignano, tutt'oggi con gestione commissariale.A tal proposito chiediamo il sostegno di tutta l'organizzazione.In questa occasione Alpaa Toscana esprime piena solidarieta' al sindaco di Riace, colpevole di aver sperimentato un modello di integrazione possibile degli immigrati nel nostro paese, rivitalizzando aree interne, sempre piu' spopolate, e con il doppio obiettivo di rivitalizzare piccoli borghi e sottrarre immigrati dalla concreta possibilita' di essere sfruttati dalla criminalita' organizzata.Nel rispetto di coloro che stanno indagando, noi auspichiamo di vedere il sindaco di Riace al nostro congresso nazionale che si terra' a Scilla il prossimo 22 e 23 novembre.