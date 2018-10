Gli Enti bilaterali delle costruzioni celebrano la Settimana della Sicurezza

Da lunedì 22 ottobre nell’Auditorium di Cassa e Scuola Edile cinque giorni di eventi, mostre ed interventi all’insegna della sicurezza in cantiere per festeggiare i costanti risultati degli Enti bilaterali

Il costante impegno di Cassa, Scuola Edile e Sicuredil CPT di Siena a tutela dei lavoratori e della sicurezza in cantiere e sul luogo di lavoro trova la sua massima espressione nella Settimana della Sicurezza. Cinque giorni per informare i lavoratori e rafforzare il concetto di una cultura della prevenzione, tema su cui Giannetto Marchettini, esponente di Ance e Presidente di Cassa Edile, Scuola Edile e Sicuredil CPT di Siena, pone da sempre la massima attenzione.“L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli operai a lavorare in sicurezza e ridurre sempre più gli infortuni, fino a portare il numero a zero - afferma Marchettini –. Non sono più tollerabili incidenti mortali o gravi. I nostri Enti hanno reagito con forte determinazione dopo l’ultimo infortunio mortale avvenuto a marzo in un cantiere edile della Valdelsa”.Per celebrare i risultati ottenuti finora (dall’inizio dell’anno gli iscritti in Cassa Edile di Siena superano le 500 unità e la formazione di Scuola Edile va oltre 1800 ore), gli Enti bilaterali hanno organizzato una settimana di eventi in cui il tema della sicurezza uscirà dai consueti canoni.Da lunedì 22 ottobre l’Auditorium di Cassa e Scuola Edile Senese, in via R. Franci 18, diventerà un museo in cui saranno esposti cartelli e materiali sulla sicurezza dagli anni trenta ad oggi, corredati da pezzi unici inerenti il primo soccorso, l’illuminazione e gli elmetti da lavoro provenienti da tutto il mondo. L’affascinante mostra è organizzata con la collaborazione di Cantierepro.com e del suo co-fondatore Alessio Cencioni, curatore dell’esposizione.La mostra è gratuita e aperta a tutti.A conclusione della Settimana della Sicurezza venerdì 26, alle ore 17 presso l’Auditorium di Cassa e Scuola Edile, sarà presentato il nuovo materiale di protezione individuale (D.P.I.) selezionato presso il fornitore BN Nava Srl, già in consegna a tutti i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Siena e che, nell’occasione, verrà distribuito simbolicamente ad alcune aziende presenti alla cerimonia.Durante l’evento saranno consegnati anche dispositivi di protezione extra, come mascherine ed imbracature per i lavori ad alta quota, ad alcune aziende iscritte a Cassa Edile di Siena, presenti in sala.Interverranno per la consegna del materiale: Giannetto Marchettini, Presidente Ente Senese Scuola Edile, Cassa Edile e Sicuredil CPT di Siena, Serafino Marino, Vicepresidente Cassa Edile di Siena, Erika Carrazza, Vicepresidente Sicuredil CPT, Fabio Seggiani, Vicepresidente Scuola Edile di Siena, Ignazio Nava, BN Nava Srl, Alessio Cencioni, CantierePro.com, Ing. Danilo De Filippo, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena.