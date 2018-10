Due tirocini formativi retribuiti al Comune di Siena

Il Comune di Siena ha previsto l'attivazione di due tirocini formativi retribuiti attraverso la selezione di candidati neo laureati per la realizzazione di un progetto da realizzare al Servizio Urbanistica della Direzione Territorio relativo all'indicizzazione dell'archivio storico delle pratiche edilizie dal 1951 al 1991.E' richiesta la Laurea Magistrale quinquennale in Architettura LM 4 C.U., o la Laurea Magistrale quinquennale in Architettura LM 4, oppure la Laurea Magistrale Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale LM48 in Scienze e Tecnologie geologiche LM74.I tirocini, della durata di sei mesi e un impegno di 30 ore settimanali, sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e occupazionali di giovani, tra i 18 e i 30 anni, domiciliati o residenti in Toscana.Le domande, da inviare al Comune di Siena, Piazza Il Campo n. 1 – 53100, entro il prossimo 5 novembre, possono essere mandate a mezzo raccomandata (per la scadenza del termine non farà fede il timbro postale), tramite posta certificata all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it, oppure consegnate direttamente all’ufficio Posta in arrivo – ufficio protocollo (P. zza Il Campo, 1) aperto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16,30.L'avviso pubblico è consultabile all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Palazzo Berlinghieri, Piazza il Campo n. 7/8) e alla Direzione Territorio del Comune (via di Città, 81), aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17; oppure al Centro impiego di Siena (via Fiorentina n. 91), nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.15, e martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30, o all’indirizzo internet www.comune.siena.it /Il Comune/Gare Concorsi e Avvisi/Tirocini Formativi.Le informazioni possono essere richieste alla Direzione Territorio 0577 292283/2466 in orario 9-12, o all’ufficio Informagiovani del Comune allo 0577 292409.