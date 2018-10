Federalberghi Toscana: parte la campagna informativa sui nuovi bandi

Un ciclo di incontri rivolti alle strutture ricettive per illustrare gli strumenti per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e le nuove normative sulla fatturazione elettronica

È pronta a partire una campagna informativa organizzata da Federalberghi Toscana e rivolta a tutte le strutture ricettive operanti nel turismo presenti nel territorio, il cui obiettivo è quello di illustrare gli strumenti per l’accesso a bandi regionali e nazionali, agevolazioni e finanziamenti a disposizione delle imprese.“Si tratta di un vero e proprio roadshow che vede impegnata la federazione e le associazioni territoriali nell’informare in maniera capillare le strutture ricettive di tutte le possibilità offerte dai fondi regionali e nazionali. - dichiara Daniele Barbetti, Presidente di Federalberghi Toscana - In particolare ci concentreremo sugli incentivi per la riqualificazione, che prevedono un credito d’imposta pari al 65% sul totale delle spese sostenute, sui contributi a fondo perduto per il risparmio energetico e sui voucher per la digitalizzazione.”Il ciclo di incontri è suddiviso in quattro trappe: si parte mercoledì 24 ottobre alle ore 14:30 a Marina di Pietrasanta, presso la sede di Federalberghi Versilia, per proseguire lunedì 12 novembre alle ore 10:30 alla sede di Federalberghi Firenze. Il roadshow continuerà mercoledì 14 novembre alle ore 15 a Pisa, presso l’Hotel La Pace, e terminerà venerdì 16 novembre alle ore 15 presso la sede di Federalberghi Grosseto. A questo ciclo di incontri si aggiunge un importante seminario che si terrà martedì 30 ottobre alle ore 14:30 presso l’Hotel Eden di Cinquale (MS) dedicato alla fatturazione elettronica, che intende spiegare a tutte le strutture ricettive le importanti novità introdotte dalla nuova normativa che obbligherà ad emettere le fatture esclusivamente attraverso il sistema di interscambio digitale.“Negli ultimi tre anni il servizio prestato alle strutture associate ha riscosso un notevole successo. – spiega Pierluigi Masini, Direttore di Federalberghi Toscana – Le strutture partecipanti hanno beneficiato per contributi complessivi che ammontano a oltre 3 milioni di euro, suddivisi tra bandi per il risparmio energetico, il fondo per la riqualificazione e la tax credit della digitalizzazione. Ringraziamo sia le associazioni territoriali, sia la società di consulenza M&G Engineering Consulting per aver contributo in maniera fondamentale all’organizzazione di queste iniziative.”Grazie alle attività di consulenza e all’impegno per la corretta informazione sulle modalità di accesso a bandi e finanziamenti, sono state molte le aziende che, nel corso degli ultimi anni, hanno beneficiato delle iniziative portate avanti da Federalberghi Toscana. I contributi complessivi, che ammontano a oltre 3 milioni di euro, sono stati erogati dal 2015 ad oggi e hanno visto la partecipazione di 118 strutture ricettive, con percentuali di ottenimento dei finanziamenti che in molti casi hanno superato l’80% del finanziamento richiesto. Particolarmente positivo il lavoro svolto, ad esempio, sugli interventi per il risparmio energetico, che hanno portato complessivamente un investimento di oltre 1,8 milioni di euro nel corso di 4 anni per 19 aziende, oppure il tax credit per la digitalizzazione, che negli ultimi anni ha permesso a 34 aziende di investire oltre 300mila euro nei processi di aggiornamento aziendale alla tecnologia digitale.