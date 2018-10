Scatta l’ora della fattura elettronica, Confcommercio Siena si è organizzata per questa scadenza

Un’unica data, il 29 ottobre, con due possibilità, due momenti in cui poter approfondire tutta la tematica: alle 15.30 e alle 21 presso la sede dell’associazione in strada di Cerchiaia 26

Scatta l’ora della fattura elettronica. Per le aziende dal prossimo 1 gennaio 2019 scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica. Nasce da qui l’idea dell’incontro con doppio appuntamento che Confcommercio Siena ha pensato. Un’unica data, il 29 ottobre, con due possibilità, due momenti in cui poter approfondire tutta la tematica : alle 15.30 e alle 21 presso la sede dell’associazione in strada di Cerchiaia 26. Tutto questo per scoprire i dettagli e i segreti della fattura elettronica.Gli interessati sono tutti i soggetti titolari di partita iva, tranne i regimi agevolati ovvero i “minimi” e i “forfettari” nonché gli agricoltori esonerati. Quindi si parla di ditte individuali, società di persone, società di capitali e professionisti. Tutti dal 1 gennaio 2019 saranno obbligati ad emettere le fatture elettroniche e quindi anche a riceverle. E’ importante dunque essere preparati alla nuova modalità operativa di ricezione, emissione e contabilizzazione delle fatture digitali.“Noi siamo pronti – fa notare l’associazione - grazie alle soluzioni del nostro gestionale SEAC siamo in grado di gestire tutto il flusso dall’emissione e ricezione documenti, firma file xml, invio al sistema d’interscambio dell’agenzia delle entrate (SDI) gestione contabile e conservazione sostitutiva”.Ad ora tra le aziende interessate hanno già aderito al seminario per circa l’80%. Tanti chiaramente i contatti e gli approfondimenti in corso tra le centinaia di aziende contabilizzate e i migliaia di associati. “Negli incontri che abbiamo pensato - continua Confcommercio Siena - illustreremo le procedure e soluzioni software adatte ad ogni esigenza. Appuntamenti ad hoc saranno effettuati anche nelle sedi provinciali dove verranno organizzati degli incontri con lo stesso tema”.Per informazioni e prenotazioni per partecipare agli incontri è possibile chiamare al numero 0577 248811.