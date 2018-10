Presentazione dei nuovi Dispositivi di Protezione Individuale alla Settimana della Sicurezza

Venerdì 26 ottobre nell’Auditorium di Cassa e Scuola Edile si chiude la Settimana della Sicurezza con la cerimonia di consegna dei D.P.I. ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Siena

Domani si chiude la cinque giorni che ha coinvolto gli Enti bilaterali senesi delle costruzioni ne La Settimana della Sicurezza, l’evento organizzato da Cassa Edile, Scuola Edile e Sicuredil Cpt di Siena per celebrare l’intensa attività di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro svolta nei confronti delle imprese e dei lavoratori. Cinque giorni per rafforzare il concetto di una cultura della prevenzione, tema su cui Giannetto Marchettini, esponente di Ance e Presidente di Cassa Edile, Scuola Edile e Sicuredil CPT di Siena, pone da sempre la massima attenzione.Da lunedì 22 ottobre nell’Auditorium di Cassa e Scuola Edile in via R. Franci, 18 sono esposti cartelli e dispositivi di sicurezza storici, dagli anni trenta ad oggi, collezionati da Cantierepro.com e corredati da pezzi unici riguardo il primo soccorso, l’illuminazione e gli elmetti da lavoro provenienti da tutto il mondo. La mostra è gratuita e aperta a tutti.La Settimana della Sicurezza si conclude domani, venerdì 26 alle ore 17, con la presentazione del nuovo materiale di protezione individuale (D.P.I.) e il vestiario selezionato presso il fornitore BN Nava Srl, già in consegna a tutti i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Siena e che, nell’occasione, verrà distribuito simbolicamente ad alcune aziende presenti alla cerimonia.Complessivamente saranno circa 1300 operai che riceveranno il materiale in dotazione delle 500 imprese iscritte agli Enti Senesi.La fornitura comprende scarpe anti infortunistica, guanti, pantaloni catarifrangenti, felpa e marsupio. Per la prima volta l’abbigliamento consegnato ai lavoratori avrà il logo dei tre Enti bilaterali a suggellare l’impegno profuso con gli ottimi risultati raggiunti finora.Durante l’evento saranno consegnati anche dispositivi di protezione extra, come mascherine ed imbracature per i lavori ad alta quota, ad alcune aziende iscritte a Cassa Edile di Siena, presenti in sala.La cerimonia sarà l’occasione per rafforzare ancora una volta il tema della sicurezza in cantiere e sui luoghi di lavoro con gli interventi di Giannetto Marchettini, Presidente Ente Senese Scuola Edile, Cassa Edile e Sicuredil CPT di Siena, Serafino Marino, Vicepresidente Cassa Edile di Siena, Erika Carrazza, Vicepresidente Sicuredil CPT, Fabio Seggiani, Vicepresidente Scuola Edile di Siena, Ignazio Nava, BN Nava Srl, Alessio Cencioni, CantierePro.com, Ing. Danilo De Filippo, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena e Sergio Neri, Azienda Uls Toscana Sud/Est.