Chiusura autogrill Montepulciano, Casucci (Lega): ''La Giunta regionale istituisca velocemente un tavolo di trattativa''

“Da alcune settimane - afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega - oltre 40 dipendenti dell’Autogrill di Montepulciano sono in ferie forzate a seguito dell’inaspettata chiusura della struttura presente sull’autostrada del Sole.Una decisione improvvisa - prosegue il Consigliere che ha giustamente gettato nel panico i dipendenti ed i loro familiari. Considerato che il fatturato complessivo della predetta società del Gruppo Benetton - precisa l’esponente leghista - ha fatto registrare ricavi di un certo livello, restiamo sinceramente ancora più interdetti riguardo alla deleteria determinazione presa in merito al punto di ristoro senese.Vista la delicata situazione - sottolinea Casucci - abbiamo quindi deciso di predisporre un’apposita mozione in cui chiediamo espressamente alla Giunta regionale di porre in essere tutte le possibili e tempestive iniziative per affrontare e quindi risolvere tale criticità lavorativa, promuovendo un Tavolo di trattativa fra le varie parti in causa per chiarire anche le motivazioni di questa scelta aziendale.Il tutto - conclude Marco Casucci - con lo scopo di riaprire il punto operativo sull’autostrada, preservando così, al contempo, tutti gli attuali posti di lavoro."