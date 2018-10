Formazione strategica della filiera Moda, approvati due progetti gestiti dal Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento

Oltre 290.000 euro di finanziamenti approvati dalla Regione Toscana per la macroarea Sistema Casa e Arredamento

Il Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento incassa altri due importanti successi, con l’approvazione di oltre 290.000 euro di finanziamenti regionali destinati a due progetti di formazione strategica per la filiera Moda.I due progetti approvati, relativi alla macroarea “Sistema Casa e Arredamento”, vedono il CSM in veste di capofila relativamente a CADxCAM - Tecnologie abilitanti 4.0 per il settore del camper - e come partner per quanto riguarda DESPR.A, Design e produzione nel settore arredo.CADxCAM, in particolare, punta a sviluppare e promuovere competenze e conoscenze nell’area dell’industria 4.0 in un distretto toscano, come quello della camperistica, strategico per lo sviluppo dell’intera economia regionale, formando 20 professionisti nelle aree marketing/commerciale e sviluppo e gestione di nuovi prototipi e modelli. Al tempo stesso, il progetto intende rafforzare una rete di servizi di consulenza e assistenza nella filiera del camper grazie al raccordo fra IFTS (CSM è infatti soggetto capofila di un percorso IFTS in avvio), Distretti Tecnologici e Università - grazie alla fondamentale presenza nel partenariato delle due Università di Firenze e Siena che costituiscono il distretto con il CSM.Con DESPR.A, Design e produzione nel settore arredo, il CSM vuole invece contribuire attivamente allo sviluppo della filiera degli interni attraverso un progetto strategico in grado di promuovere l’innovazione di prodotto e di processo all’interno delle imprese coinvolte e i dettami dell’industria 4.0, utilizzando il sistema della formazione professionale come collante tra il sistema di istruzione secondario superiore, il sistema universitario e il sistema economico locale a sostegno dell’intera filiera degli interni a livello regionale. A tale scopo verranno formati 20 tecnici qualificati, dotati di conoscenze e competenze innovative, in grado di inserirsi a pieno titolo nei contesti aziendali secondo i fabbisogni rilevantie le aspettative emerse dal confronto diretto con le aziende.Complessivamente i finanziamenti per la filiera Moda hanno interessato 13 progetti per un importo totale di 1 milione e 884 mila euro, consentendo l’avvio di 25 percorsi che coinvolgeranno 280 allievi e per i quali sono state presentate già in sede di candidatura 126 disponibilità all'assunzione da parte delle imprese del settore coinvolte nelle aree di Siena, Arezzo, Firenze, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Prato e Pistoia.